В Сочи грузовик без тормозов снес две машины, зацепил дом и перевернулся

В сочинском микрорайоне Лысая гора утром 26 марта КамАЗ протаранил несколько машин и повредил здание

Авария произошла в 10:50. 60-летний местный житель припарковал грузовик с миксером для разгрузки бетона, после чего машина покатилась вниз по склону.

«Мужчина утверждает, что поставил машину на стояночный тормоз и пошел договариваться, куда ему подъехать. В этот момент миксер произвольно покатился. Водитель бросился останавливать КамАЗ, но понял, что уже слишком поздно. Миксер столкнулся с двумя машинами, задел дом и перевернулся», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

В результате аварии никто не пострадал, добавил представитель ведомства.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в Сочи бетономешалка рухнула с подпорной стены и придавила легковушку. В июле 2018-го в Адлере грузовик упал с эстакады на ж/д рельсы и перекрыл движение поездов.