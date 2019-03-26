Погребняка условно дисквалифицировали за высказывание о «темнокожем игроке» Ари в сборной России

Российский футбольный союз наказал нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание своем о коллеге по сборной Ари

В середине марта в интервью Погребняк заявил, что считает смешным присутствие в сборной страны темнокожего игрока. В РФС после этого начали проверку.

26 марта ситуацию обсудили на заседании комитета по этике РФС. На нем присутствовал и сам Погребняк, который объяснил свое выступление.

«Комиссия внимательно отнеслась к его выступлению и приняла следующее решение — применить к футболисту Погребняку санкцию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза», — сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев, слова которого приводит ТАСС.

Погребняк имеет право в течение трех дней подать апелляцию либо решение вступит в силу.

Ранее форвард заявил, что не хотел никого обидеть своим высказыванием и просто высказал свою позицию.