Погребняка условно дисквалифицировали за высказывание о «темнокожем игроке» Ари в сборной России
Российский футбольный союз наказал нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание своем о коллеге по сборной Ари
В середине марта в интервью Погребняк заявил, что считает смешным присутствие в сборной страны темнокожего игрока. В РФС после этого начали проверку.
26 марта ситуацию обсудили на заседании комитета по этике РФС. На нем присутствовал и сам Погребняк, который объяснил свое выступление.
«Комиссия внимательно отнеслась к его выступлению и приняла следующее решение — применить к футболисту Погребняку санкцию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза», — сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев, слова которого приводит ТАСС.
Погребняк имеет право в течение трех дней подать апелляцию либо решение вступит в силу.
Ранее форвард заявил, что не хотел никого обидеть своим высказыванием и просто высказал свою позицию.
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Бразильский нападающий «Краснодара» Ари начал выступать в российских клубах в 2010 году, а в июле 2018-го получил паспорт РФ. Вскоре его вызвали в сборную России, за которую форвард провел два матча.
Ари изначально не комментировал ситуацию, но 18 марта заявил бразильскому изданию ESPN, что ранее сталкивался с проявлениями расизма, но это давно прекратилось, и ему жаль, что «здесь еще остается нечто такое».
«Я бы даже ничего не сказал, потому что этот парень просто не заслуживает внимания. Мне жаль осознавать, что здесь еще остается нечто такое, но я продолжу защищать цвета национальной команды, — сказал Ари. — Мне просто обидно, что об этом говорит футболист, который выступал за разные клубы в разных странах. Многие сказали, что этот парень Погребняк говнюк, потому что дал такое интервью. РФС должен его оштрафовать, такое очень расстраивает».
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