После массового отравления детей в Дагестане возбудили уголовное дело

В дагестанском Хасавюрте 24 марта возбудили уголовное дело из-за отравления более 80 человек

Следователи установили, что с 17 по 23 марта в инфекционное отделение центральной городской больницы госпитализировали 72 ребенка и 14 взрослых. У всех диагностировали острую кишечную инфекцию.

Следственный отдел ОМВД РФ по Хасавюрту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщается на официальной странице МВД по Республике Дагестан в инстаграме.