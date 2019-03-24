После массового отравления детей в Дагестане возбудили уголовное дело
В дагестанском Хасавюрте 24 марта возбудили уголовное дело из-за отравления более 80 человек
Следователи установили, что с 17 по 23 марта в инфекционное отделение центральной городской больницы госпитализировали 72 ребенка и 14 взрослых. У всех диагностировали острую кишечную инфекцию.
Следственный отдел ОМВД РФ по Хасавюрту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщается на официальной странице МВД по Республике Дагестан в инстаграме.
Как сообщали Юга.ру, причиной массового отравления в Хасавюрте могла стать питьевая вода.
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