После массового отравления детей в Дагестане возбудили уголовное дело

Дагестан

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В дагестанском Хасавюрте 24 марта возбудили уголовное дело из-за отравления более 80 человек

Следователи установили, что с 17 по 23 марта в инфекционное отделение центральной городской больницы госпитализировали 72 ребенка и 14 взрослых. У всех диагностировали острую кишечную инфекцию.

Следственный отдел ОМВД РФ по Хасавюрту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщается на официальной странице МВД по Республике Дагестан в инстаграме.

Как сообщали Юга.ру, причиной массового отравления в Хасавюрте могла стать питьевая вода.

Дети Здравоохранение Отравления Полиция Хасавюрт
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