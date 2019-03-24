Более 70 детей госпитализировали с кишечной инфекцией в Дагестане
В дагестанском Хасавюрте в марте больницу доставили 86 человек, том числе 72 ребенка с острой кишечной инфекцией
По данным министерства здравоохранения Дагестана на 23 марта, тяжелых случаев заболевания не зарегестрировано. В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших преимущественно легкой степени. Пациенты получают необходимую медпомощь.
Роспотребнадзор начал расследование причин вспышки кишечной инфекции. В Хасавюрт выехала бригада специалистов республиканского центра инфекционных болезней.
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