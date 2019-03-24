Более 70 детей госпитализировали с кишечной инфекцией в Дагестане

Дагестан

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В дагестанском Хасавюрте в марте больницу доставили 86 человек, том числе 72 ребенка с острой кишечной инфекцией

По данным министерства здравоохранения Дагестана на 23 марта, тяжелых случаев заболевания не зарегестрировано. В ведомстве уточнили, что состояние пострадавших преимущественно легкой степени. Пациенты получают необходимую медпомощь.

Роспотребнадзор начал расследование причин вспышки кишечной инфекции. В Хасавюрт выехала бригада специалистов республиканского центра инфекционных болезней.

Причиной массового отравления могла стать питьевая вода, пишет «Черновик»

Как сообщали Юга.ру, в Махачкале более 50 человек отравились курицей из незаконно работающего кафе.

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