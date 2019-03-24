«Армавир» и ярославский «Шинник» разошлись без голов

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Армавир» 24 марта на выезде сыграл вничью с ярославским «Шинником»

Матч прошел в Ярославле в рамках 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Команды не забили ни одного гола. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Следующий матч «Армавир» проведет с московским «Спартаком-2». Игра состоится на армавирском стадоне «Юность» 30 марта.

Как сообщали Юга.ру, в матче 27-го тура ФНЛ «Армавир» сыграл вничью с курским «Авангардом».

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