«Армавир» дома сыграл вничью с «Авангардом»

Футболисты «Армавира» сыграли вничью с курским «Авангардом» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Юность» в Армавире, завершилась со счетом 0:0.

По результатам матча команда Арсена Папикяна занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ с 27 очками в активе. «Авангард» — на 4-й строчке с 44 очками.

В следующем туре «Армавир» 24 марта сыграет в гостях у ярославского «Шинника».

Ранее в 27-м туре «Краснодар-2» уступил «Сочи» со счетом 0:2.