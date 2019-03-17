«Армавир» дома сыграл вничью с «Авангардом»

Краснодарский край

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Футболисты «Армавира» сыграли вничью с курским «Авангардом» в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Юность» в Армавире, завершилась со счетом 0:0.

По результатам матча команда Арсена Папикяна занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ с 27 очками в активе. «Авангард» — на 4-й строчке с 44 очками.

В следующем туре «Армавир» 24 марта сыграет в гостях у ярославского «Шинника».

Ранее в 27-м туре «Краснодар-2» уступил «Сочи» со счетом 0:2.

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