В Махачкале более 50 человек отравились курицей из незаконно работающего кафе

В Дагестане возбуждено уголовное дело после массового отравления едой из кафе «Терем» в Махачкале

По данным минздрава республики, всего в кафе «Терем» отравились 54 человека, 11 из них — дети. 52 пострадавших госпитализированы, в том числе 10 детей. Состояние больных — средней и легкой степени тяжести.

В ведомстве заявили, что это кафе не должно было работать — его деятельность из-за нарушений ранее приостановил Роспотребнадзор.

«Несмотря на вынесенные управлением Роспотребнадзора по РД мероприятия по временному приостановлению функционирования, заведение продолжало работать — кафе осуществляло доставку на вынос», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, люди отравились курицей. Первые результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции — сальмонелле.

Республиканское управление Роспотребнадзора после инцидента провело внеплановую проверку в кафе. Выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, среди которых отсутствие документов, подтверждающих соответствие сырья требованиям установленным техрегламентами Таможенного союза, допуск к работе людей без санкнижек и др.

Управление возбудило дело об административном правонарушении и направило в суд иск о прекращении деятельности сети «Терем», объекты которой находятся по адресам: ул. А. Султана, 4 и Гамидова, 16г.

А следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Ход расследования взяла на контроль прокуратура Дагестана.