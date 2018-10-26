В Махачкале более 50 человек отравились курицей из незаконно работающего кафе
В Дагестане возбуждено уголовное дело после массового отравления едой из кафе «Терем» в Махачкале
По данным минздрава республики, всего в кафе «Терем» отравились 54 человека, 11 из них — дети. 52 пострадавших госпитализированы, в том числе 10 детей. Состояние больных — средней и легкой степени тяжести.
В ведомстве заявили, что это кафе не должно было работать — его деятельность из-за нарушений ранее приостановил Роспотребнадзор.
«Несмотря на вынесенные управлением Роспотребнадзора по РД мероприятия по временному приостановлению функционирования, заведение продолжало работать — кафе осуществляло доставку на вынос», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, люди отравились курицей. Первые результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции — сальмонелле.
Республиканское управление Роспотребнадзора после инцидента провело внеплановую проверку в кафе. Выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, среди которых отсутствие документов, подтверждающих соответствие сырья требованиям установленным техрегламентами Таможенного союза, допуск к работе людей без санкнижек и др.
Управление возбудило дело об административном правонарушении и направило в суд иск о прекращении деятельности сети «Терем», объекты которой находятся по адресам: ул. А. Султана, 4 и Гамидова, 16г.
А следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Ход расследования взяла на контроль прокуратура Дагестана.
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Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), по факту массового отравления граждан в кафе «Терем». Деятельность предприятия общественного питания приостановлена. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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