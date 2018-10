В Махачкале более 50 человек отравились курицей из незаконно работающего кафе

View this post on Instagram

Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), по факту массового отравления граждан в кафе «Терем». Деятельность предприятия общественного питания приостановлена. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.