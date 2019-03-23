«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом вместе с введением безбагажного тарифа
Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле решила отменить самый дешевый тариф для пассажиров с багажом «Эконом бюджет»
Со 2 апреля «Аэрофлот» перестанет продавит самые дешевые билеты экономкласса с багажом. По данным «Интерфакса», авиаперевозчик сообщил об этом в письмах, разосланных билетным агентствам.
Как сообщали Юга.ру, 19 марта «Аэрофлот» объявил о введении тарифа для путешественников без багажа. Изначально такой тариф будет действовать в двух направлениях — в Италию и Германию.
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«Эконом бюджет» предусматривает одно места багажа весом до 23 кг и ручную кладь — до 10 кг. По тарифу «Лайт» можно будет провезти «только одно место ручной клади», ограничения по весу и габаритам не уточняются.
Пока что на сайте «Аэрофлота» нельзя купить бителы по безбагажному тарифу, а «Эконом бюджет» еще доступен.
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