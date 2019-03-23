«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом вместе с введением безбагажного тарифа

Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле решила отменить самый дешевый тариф для пассажиров с багажом «Эконом бюджет»

Со 2 апреля «Аэрофлот» перестанет продавит самые дешевые билеты экономкласса с багажом. По данным «Интерфакса», авиаперевозчик сообщил об этом в письмах, разосланных билетным агентствам.

Как сообщали Юга.ру, 19 марта «Аэрофлот» объявил о введении тарифа для путешественников без багажа. Изначально такой тариф будет действовать в двух направлениях — в Италию и Германию.