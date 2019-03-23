На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипаю мокрого снега
МЧС предупредило жителей Краснодарского края о налипании мокрого снега 23 марта
До конца суток в южной половине региона прогнозируют сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
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Как сообщали Юга.ру, метеорологи спрогнозировали, что в выходные через Кубань пройдет холодный фронт, из-за которого ухудшится погода. В Краснодаре в ночь на воскресенье похолодает до 0 °С, возможен мокрый снег.
В Сочи до конца дня 23 марта ожидается сильный дождь, в предгорной зоне — снегопад, налипание мокрого снега и гололедица. Ветер усилится до 17 м/с.
Помимо этого, до 25 марта в горах Краснодарского края будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.
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