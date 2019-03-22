Жителей Сочи предупредили о сильном дожде и ветре до 17 м/с
Городские службы Сочи 22 марта перевели в режим повышенной готовности из-за прогноза о непогоде
С вечера 22 марта и до конца дня 23 марта на курорте прогнозируют сильный дождь, в предгорной зоне — снегопад, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Спасатели просят жителей и гостей курорта принять необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае возникновения экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.
Спеццентр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей прогнозирует в субботу в Сочи облачную погоду, временами дождь, местами сильный. Ночные температуры — 1-6 °С, днем будет 2-7 °С. Ветер от умеренного до сильного.
Как сообщали Юга.ру, в выходные, 23 и 24 марта, через Кубань пройдет холодный фронт, из-за которого ухудшится погода. В Краснодаре в ночь на воскресенье похолодает до 0 °С, возможен мокрый снег.
Кроме того, до 25 марта в горах Краснодарского края на отметках выше 1500 метров будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.
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