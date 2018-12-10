«Роза Хутор» и зоозащитники займутся уходом за бездомными кошками на курорте

Горный курорт «Роза Хутор» заключил соглашение с сочинской АНО «Друг», которая работает над решением проблемы регулирования численности безнадзорных животных

В рамках взаимодействия курорт планирует оказывать организации материальную помощь. В свою очередь, зоозащитники займутся уходом за безнадзорными кошками, найденными на территории курорта.

«Единственный гуманный способ, который позволяет регулировать и сокращать численность бездомных животных, — их стерилизация. Еще недавно уличных животных в Сочи просто-напросто убивали. Зоозащитники города создали некоммерческую организацию "Друг", которая сегодня занимается отловом животных, содержанием их в приютах, поиском новых хозяев и стерилизацией. Стерилизация проводится на собственные средства организации. Чаще всего это помощь неравнодушных людей. И мы очень рады, что такой крупный курорт как "Роза Хутор" не только ответственно относится к братьям нашим меньшим, но и помогает в решении непростой задачи. Это первая организация Сочи, которая решила поддержать нас», — рассказала директор АНО «Друг» Виктория Мыльникова.

«Бездомные собаки и кошки заслуживают сочувствия и заботы со стороны людей. Котиков любят все, мы — не исключение, и вот теперь при поддержке АНО «Друг» рассчитываем обеспечивать стерилизацию, вакцинацию и передержку пойманных на курорте кошек. Затем кошки будут возвращаться на курорт, занимая соответствующую экологическую нишу и не подпуская к нашим рубежам мышей и крыс. Таким образом, партнерство с зоозащитными организациями — способ системного и цивилизованного решения задачи регулирования численности безнадзорных животных, обитающих на обжитой человеком территории», —подчеркнул директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Это не единственная инициатива курорта в деле заботы о бездомных животных. Летом «Роза Хутор» начал сотрудничество с сочинским приютом для собак «БИМ», в который передают бездомных псов, где они получают необходимую медицинскую помощь, проходят вакцинацию и стерилизацию, для них организован поиск новых хозяев. Корпоративные волонтерские команды курорта оказывают помощь в обустройстве приюта, выполняют строительные и ремонтные работы. На нужды приюта направляются остатки стройматериалов, древесины, текстиля, а также продуктовые излишки, рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».