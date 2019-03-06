В Краснодаре молодой человек убил пенсионерку, чтобы не отдавать долг

В Краснодаре 24-летнего местного жителя приговорили к 17 годам колонии за убийство 77-летней женщины, у которой он взял деньги в долг

В ноябре 2017 года парень занял у своей знакомой 200 тыс. рублей. Молодой человек не хотел отдавать долг и решил напасть на пенсионерку. Также он знал, что у женщины дома хранятся еще деньги.

Парень заранее купил строительные перчатки. 18 февраля 2018 года он пришел в квартиру женщины на улице Новороссийской под предлогом возврата долга. В коридоре он сзади обхватил шею пенсионерки и начал бить ее ножом в поясницу. Хозяйка дома попыталась сопротивляться, тогда парень несколько раз ударил ее кулаками по лицу, от чего она упала на пол. После этого злоумышленник дважды ударил женщину ножом в грудь. Она умерла на месте.

После убийства молодой человек забрал 230 тыс. рублей из квартиры пенсионерки и скрылся. Позже его задержали.

Краснодарский краевой суд признал парня виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем). Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на полтора года, сообщили 6 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.