ЮниКредит Банк отмечен наградами в области Private Banking

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ЮниКредит Банк получил награду «Лучший клиентский сервис Private Banking в России» и высокую оценку от специализированных изданий

В конце октября аналитическая  компания Frank RG представила результаты исследования «Private Banking в России 2018». Исследование проводили с июня по октябрь. Всего Frank RG проанализировала работу 11 банков, работающих в России. ЮниКредит Банк получил награду в номинации «Лучший клиентский сервис Private Banking в России». 

Специализированные издания Professional Wealth Management и The Banker также высоко оценили работу группы UniCredit в сфере Private Banking в России, а также в Центральной и Восточной Европе в 2018 году. Международное жюри рассматривало то, каким образом банки оказывают услуги в сфере Private Banking. Среди критериев оценки использовали показатели эффективности, связанные с управлением портфелями, распределением активов, комплексной финансовой проверкой, управлением рисками, стратегиями роста, клиентским обслуживанием, вопросами профессиональной этики, бизнес-моделями, уровнем удержания персонала и инновациями, сообщили 12 ноября в пресс-службе банка.

«ЮниКредит Банк регулярно получает высокие оценки от независимых экспертов за качество услуг в сфере Private Banking. Для нас это подтверждение того, что клиенты довольны уровнем сервиса и готовы рекомендовать его своим коллегам, партнерам и друзьям. Это стимулирует нас расти и развиваться, применяя в работе европейские практики», — сказал член правления ЮниКредит Банка, глава блока корпоративно-инвестиционного бизнеса и Private Banking Кирилл Жуков-Емельянов.

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