Краснодарский край занял третье место в России по количеству банкоматов

Краснодарский край, Вся Россия

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Центробанк 20 марта опубликовал информацию о количестве банкоматов в регионах РФ, Кубань заняла третье место

На начало 2019 года наибольшее число банкоматов было в Московском регионе (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. Второе место занял Санкт-Петербург — 10,5 тыс. В Краснодарском крае насчитали 6,9 тыс. банкоматов. Наименьшее количество аппаратов для получения и внесения наличных на Чукотке — 61.

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Всего в России более 200 тыс. банкоматов, функция приема наличных есть в 135 тыс. Оплачивать товары и услуги можно в 127,3 тыс. аппаратах, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, в феврале Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в начале 2019 года в России выросло число выданных кредитных карт. Краснодарский край был третьим в России по этому показателю — в регионе выдали 31,7 тыс. кредиток.

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