Краснодарский край занял третье место в России по количеству банкоматов

Центробанк 20 марта опубликовал информацию о количестве банкоматов в регионах РФ, Кубань заняла третье место

На начало 2019 года наибольшее число банкоматов было в Московском регионе (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. Второе место занял Санкт-Петербург — 10,5 тыс. В Краснодарском крае насчитали 6,9 тыс. банкоматов. Наименьшее количество аппаратов для получения и внесения наличных на Чукотке — 61.

Всего в России более 200 тыс. банкоматов, функция приема наличных есть в 135 тыс. Оплачивать товары и услуги можно в 127,3 тыс. аппаратах, сообщает RT.