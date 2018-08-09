В Краснодаре неизвестные повредили банкомат и похитили около 2 млн рублей

В Краснодаре на улице Северной в ночь на 9 августа неизвестные похитили из банкомата около 2 млн рублей

По предварительным данным, неизвестные разбили стеклянную витрину в одной из кредитных организаций на улице Северной. После этого они повредили банковский терминал и похитили около 2 млн рублей, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. На место выехали сотрудники полиции, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поиску преступников.