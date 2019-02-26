Краснодарский край стал третьим в РФ по количеству выданных кредитных карт
Национальное бюро кредитных историй сообщило о росте числа выданных кредитных карт в январе 2019 года
В исследовании говорится, что за месяц россиянам выдали 801 тыс. кредитных карт — это на 21,9% больше, чем в тот же период 2018 года.
Самое большое количество кредиток выдали в Москве (52,2 тыс.), Московской области (45,9 тыс.) и Краснодарском крае (31,7 тыс.). Самая большая динамика выдачи новых кредитных карт была в Московской области (рост на 47,9%), Ставропольском крае (46,8%) и Ханты-Мансийском АО (32,9%).
Гендиректор НБКИ Александр Викулин прокомментировал, что несмотря на то, что количество новых кредиток в январе 2019 года существенно больше, чем годом ранее, рост в первый месяц оказался меньше среднегодового, сообщает «Прайм».
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