Авиакомпания UTair начнет продавать билеты по 900 рублей

Авиакомпания UTair c 10 декабря начнет продавать билеты по новому тарифу за 900 рублей

Улететь по новому тарифу «Минимум» можно будет с 1 февраля 2019 года, однако в продажу билеты поступят уже 10 декабря. В стоимость войдет бесплатная перевозка ручной клади до пяти килограммов. Увеличить ее до десяти килограммов можно за дополнительные 999 рублей. Бонусом клиенты UTair получат приоритетную посадку.

Авиакомпания утверждает, что 20% пассажиров путешествуют налегке.

UTair изменила безбагажный тариф «Лайт» на «Оптимум», по которому нормы увеличились с 10 до 25 килограммов. Кроме того, сумки теперь можно сдавать в багаж. Тариф с багажом «Стандарт» изменился в «Премиум»: ручная кладь и багаж выросли с 30 до 35 килограммов.

За счет снижения средней стоимости билетов на 6,6 % авиакомпания планирует увеличить загрузку на 10 %, сообщает пресс-служба UTair.