Инвалид из Анапы хочет отсудить 880 тыс. рублей у Баскова, Меладзе и Бузовой

Анапчанин Дмитрий Ружников хочет вернуть деньги, которые он потерял, доверившись рекламе «Кэшбери» с этими звездами

Мужчина 1 марта рассказал порталу Юга.ру, что в прошлом году он познакомился в соцсети «Одноклассники» с женщиной, которая рассказала ему об инвестиционном сервисе «Кэшбери». Она заявила, что с помощью сервиса получила большую прибыль и смогла купить машину. Женщина посоветовала и ему вложить деньги. Анапчанин также увидел рекламу, где известные эстрадные артисты рассказывали о «Кэшбери». «Я поверил опыту звезд и решил вложить все свои 880 тыс. рублей, которые собирал на лечение в Израиле. Позже я не смог на сайте "Кэшбери" зайти в свой личный кабинет, там было заблокировано. После этого обратился к адвокатам», — рассказал Ружников. Он пояснил, что является инвалидом I группы — у него ДЦП.

Адвокатом Ружникова выступает Тимур Маршани. Он рассказал порталу Юга.ру, что иски будут подавать к артистам Николаю Баскову, Ольге Бузовой и Валерию Меладзе. Их планируют направить 4 марта в суды по месту жительства артистов. «В судах сначала должны решить, примут ли к рассмотрению заявления или нет. Если ответ будет положительным, то назначат дату первого заседания. В дальнейшем планируем подать иски к блогерам, которые рекламировали "Кэшбери"», — сказал адвокат. По его словам, подавать в суд на основателя фирмы Артура Варданяна бессмысленно. «Его сложно поймать. Он почти не бывает в России. Есть подозрения, что это подставное лицо — артист», — отметил Маршани. На артистов подадут заявления в связи с тем, что они изначально рассказывали о своем успешном опыте получения денег через «Кэшбери». «Это и привлекло жителя Анапы. Басков и остальные артисты не говорили, что это реклама, а рассказывали все на своих примерах», — уточнил адвокат. Маршани добавил, что если Басков, Бузова и Меладзе откажутся оплатить инвалиду 880 тыс. рублей, то от них будут требовать компенсационные потери в размере одного гонорара каждого.

Инвестиционный сервис «Кэшбери» предлагал своим клиентам вкладывать деньги под большие проценты. Финаансы компания привлекала и в рублях, и в криптовалюте. Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Центробанк РФ увидел в деятельности «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды, ущерб от которой оценил в сумму до 3 млрд рублей. В начале ноября создатель проекта Артур Варданян, общающийся с аудиторией через видеоблог, объявил о закрытии компании и сообщил, что часть денег «Кэшбери» потеряна.

Видеоролик «Ольга Бузова о криптовалюте "Кэшбери"». Канал Александра Косякова на Youtube

Видеоролик «Николай Басков исполняет гимн "Кэшбери"». Канал «Блог инвестора» на Youtube