В Крыму пропала без вести 15-летняя девушка с татуировкой бога в бигудях и с чашкой кофе

Сотрудники отдела уголовного розыска в Крыму ищут без вести пропавшую в начале марта несовершеннолетнюю девушку

Полиция разыскивает уроженку Сакского района Крыма Юлию Шахрай, которая 6 марта ушла из общежития одного из колледжей Симферополя, и до сих пор о ней ничего не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Приметы Юлии Шахрай: на вид 15-17 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение, лицо овальное, средние губы, светлые волосы. Была одета в синие джинсы, футболку с леопардом, черные кеды, темно-синий пуховик. При себе у девушки был паспорт и телефон.