В Крыму пропала без вести 15-летняя девушка с татуировкой бога в бигудях и с чашкой кофе
Сотрудники отдела уголовного розыска в Крыму ищут без вести пропавшую в начале марта несовершеннолетнюю девушку
Полиция разыскивает уроженку Сакского района Крыма Юлию Шахрай, которая 6 марта ушла из общежития одного из колледжей Симферополя, и до сих пор о ней ничего не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Приметы Юлии Шахрай: на вид 15-17 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение, лицо овальное, средние губы, светлые волосы. Была одета в синие джинсы, футболку с леопардом, черные кеды, темно-синий пуховик. При себе у девушки был паспорт и телефон.
Особые приметы — несколько татуировок: на правом предплечье — с изображением «Господь Бог в бигудях и чашкой кофе», на левом предплечье — икона Божьей матери со слезами, на левой лопатке — ласточка в красном ободе из колючей проволоки, на задней поверхности шеи — голова индейца в воде и отражение черепа.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Юлии Шахрай, просят сообщить по телефону отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц УУР МВД по Крыму — (3652) 667-588 либо 102.
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