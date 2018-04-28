Внедорожник провалился в яму в центре Ростова

В центре Ростова-на-Дону машина Volkswagen Tiguan провалилась в яму

Внедорожник с санкт-петербургскими номерами попал в яму на пересечении Пушкинской и Ворошиловского. Диаметр и глубина ямы составляет около 1 метра.

Машину из ямы доставали сотрудники ростовского водоканала. Так как провал произошел на месте, где пролегают коммуникации предприятия, специалисты водоканала сами отремонтируют асфальт.

«"Ростовводоканал" своими силами извлек иномарку из ямы, которая образовалась в результате просадки грунта. Провал уже устранили. Водопроводные и канализационные сети не повреждены», — заявили в компании.