Внедорожник провалился в яму в центре Ростова

Ростовская область

Распечатать

В центре Ростова-на-Дону машина Volkswagen Tiguan провалилась в яму

Внедорожник с санкт-петербургскими номерами попал в яму на пересечении Пушкинской и Ворошиловского. Диаметр и глубина ямы составляет около 1 метра.

Машину из ямы доставали сотрудники ростовского водоканала. Так как провал произошел на месте, где пролегают коммуникации предприятия, специалисты водоканала сами отремонтируют асфальт.

«"Ростовводоканал" своими силами извлек иномарку из ямы, которая образовалась в результате просадки грунта. Провал уже устранили. Водопроводные и канализационные сети не повреждены», — заявили в компании.

Дороги Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале