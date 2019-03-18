Из-за пожара в частном доме в центре Сочи эвакуировали 10 человек

В центре Сочи ранним утром 18 марта сгорел частный дом и хозяйственная постройка

Информация о возгорании в доме на улице Одесской поступила пожарным в 4:13. Прибывшие на место пожарные установили, что горит хозпостройка и частный дом.

Огонь распространился на площади 120 кв. метров, имелась угроза распространения. В 5:10 пламя было потушено. Ликвидацией пожара занимались 17 человек и 5 спецмашин.

При пожаре никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из здания десять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.