Из-за пожара в частном доме в центре Сочи эвакуировали 10 человек

Краснодарский край

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В центре Сочи ранним утром 18 марта сгорел частный дом и хозяйственная постройка

Информация о возгорании в доме на улице Одесской поступила пожарным в 4:13. Прибывшие на место пожарные установили, что горит хозпостройка и частный дом.

Огонь распространился на площади 120 кв. метров, имелась угроза распространения. В 5:10 пламя было потушено. Ликвидацией пожара занимались 17 человек и 5 спецмашин.

При пожаре никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из здания десять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 17 марта в сочинском селе Волковка произошел крупный пожар в частных домах.

Пожары Сочи
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