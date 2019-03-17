В одном из поселков Сочи загорелись частные дома, эвакуировали пять человек
В селе Волковка города Сочи 17 марта произошел пожар в частных домах
Информация о возгорании частного дома на улице Серебряная поступила пожарным около 17:40.
«В 17:46 по прибытии к месту пожарных подразделений установлено, что происходит горение частных домовладений. Площадь пожара составляет 100 кв. метров. Были эвакуированы пять человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По словам очевидцев, горели два соседних дома.
К 18:34 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 16 человек и четыре спецмашины. Также на месте работает газодымозащитная служба.
По предварительным данным, погибших, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
View this post on Instagram
‼️СРОЧНАЯ НОВОСТЬ‼️ ⠀ В Дагомысе, по адресу: село Волковка, улица Серебряная прямо сейчас горят два частных дома! Один из домов почти полностью выгорел! О пострадавших не известно! Информация будет обновлена. ��: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2019 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
Без каких пяти инструментов нельзя обойтись на кухне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.