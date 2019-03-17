В селе Волковка города Сочи 17 марта произошел пожар в частных домах

Информация о возгорании частного дома на улице Серебряная поступила пожарным около 17:40.

«В 17:46 по прибытии к месту пожарных подразделений установлено, что происходит горение частных домовладений. Площадь пожара составляет 100 кв. метров. Были эвакуированы пять человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, горели два соседних дома.

К 18:34 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 16 человек и четыре спецмашины. Также на месте работает газодымозащитная служба.

По предварительным данным, погибших, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.