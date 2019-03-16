«Анжи» уступил «Крыльям Советов» в домашнем матче 20-го тура РПЛ
Встреча 14 марта завершилась со счетом 0:2, благодаря чему самарский клуб поднялся на 10 строчку турнирной таблицы
«Анжи» принял «Крылья Советов» на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Матч завершился со счетом 0:2.
Первый гол 27-летний форвард самарцев Максим Канунников забил на 28-й минуте, это его пятый гол в этом сезоне. В конце второго тайма пенальти реализовал Рамиль Шейдаев.
По итогам встречи «Крылья Советов» занимают десятую, а «Анжи» — 14-ю строчки турнирной таблицы.
В тот же день, 15 марта, на третьем поле «Анжи Арены» состоялся матч молодежных составов «Анжи» — «Крылья Советов», встреча завершилась со счетом 1:1.
Напомним, 10 марта «Анжи» уступил московскому «Локомотиву» также со счетом 0:2.
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