«Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезона

Дагестан, Вся Россия

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Футболисты «Анжи» в гостях обыграли «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги

Первый матч весенней части чемпионата России по футболу прошел 1 марта в Оренбурге. Встреча закончилась со счетом 0:1. Единственный гол встречи в ворота хозяев отправил хавбек махачкалинцев Владислав Кулик, который забил со штрафного удара.

Эта победа позволила команде Магомеда Адиева набрать 18 очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» потерпел второе поражение кряду, оставшись на 10-й строчке с 22-мя очками в активе. 

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В следующем туре «Анжи» 10 марта примут московский «Локомотив», а «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».

Напомним, махачкалинский клуб испытывает финансовые проблемы на протяжении всего сезона.

РПЛ ФК «Анжи» Футбол
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