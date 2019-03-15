Фура с апельсинами перевернулась под Новороссийском
Под Новороссийском 14 марта легковушка спровоцировала ДТП с двумя грузовиками, один из которых перевернулся
Авария произошла около 17:00 на трассе Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Горного. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны Крымска и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с КамАЗом и грузовиком Volvo.
После удара Volvo съехал с дороги и перевернулся, перекрыв трассу. Сотрудники ГИБДД освободили одну полосу и ввели реверсивное движение.
В результате аварии водителя легковушки госпитализировали. 37-летний мужчина, который был за рулем перевернувшегося грузовика, получил травмы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 13 марта один человек погиб в аварии возле аула Понежукай. Иномарку занесло на скользкой дороге, и она боком врезалась в грузовик, который ехал по встречной полосе.
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