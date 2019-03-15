В Краснодаре годовщину присоединения Крыма отметят большим фестивалем «Крымская весна»

В Краснодаре 16-18 марта отметят пятую годовщину присоединения Крыма к России

В эти дни в городе пройдет большой фестиваль «Крымская весна». На площадках города пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия, ярмарка продовольственных товаров, дегустации крымской кухни. На ярмарке туристические компании представят туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», в котором участвуют Кубань, Крым и Ростовская область. Это маршрут по городам античного государства.

18 марта в городских библиотеках можно будет посетить исторические выставки и научно-популярные лекции. Также с 15 по 18 марта пройдет автопробег, посвященный пятилетию присоединения Крыма, 75-й годовщине освобождения Севастополя и 76-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Участники пробега стартуют из Севастополя, проедут по Крымскому мосту, а затем побывают в Анапе, Новороссийске и Краснодаре. Они возложат цветы к мемориалам и памятникам военной истории и встретятся с молодежью, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе региона, за воссоединение с Россией проголосовало 96,77% жителей полуострова. 17 марта на заседании Верховного совета Автономной республики Крым было принято постановление «О независимости Крыма», в котором также содержалась просьба о вхождении в состав РФ. 18 марта в Кремле был подписан договор о присоединении к России двух новых субъектов — Республики Крым и города Севастополя.