В Краснодаре годовщину присоединения Крыма отметят большим фестивалем «Крымская весна»
В Краснодаре 16-18 марта отметят пятую годовщину присоединения Крыма к России
В эти дни в городе пройдет большой фестиваль «Крымская весна». На площадках города пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия, ярмарка продовольственных товаров, дегустации крымской кухни. На ярмарке туристические компании представят туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», в котором участвуют Кубань, Крым и Ростовская область. Это маршрут по городам античного государства.
18 марта в городских библиотеках можно будет посетить исторические выставки и научно-популярные лекции.
Также с 15 по 18 марта пройдет автопробег, посвященный пятилетию присоединения Крыма, 75-й годовщине освобождения Севастополя и 76-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Участники пробега стартуют из Севастополя, проедут по Крымскому мосту, а затем побывают в Анапе, Новороссийске и Краснодаре. Они возложат цветы к мемориалам и памятникам военной истории и встретятся с молодежью, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе региона, за воссоединение с Россией проголосовало 96,77% жителей полуострова. 17 марта на заседании Верховного совета Автономной республики Крым было принято постановление «О независимости Крыма», в котором также содержалась просьба о вхождении в состав РФ. 18 марта в Кремле был подписан договор о присоединении к России двух новых субъектов — Республики Крым и города Севастополя.
Накануне годовщины в ряде СМИ появилась информация, что в день праздника президент РФ Владимир Путин планирует посетить Крым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил такого варианта, отметив, что сейчас рассматриваются разные.
Сакура в Сочи зацвела на неделю раньше срока
В сочинском парке «Дендрарий» распустилась японская вишня
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.