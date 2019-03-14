В Краснодаре трамваи №№ 2, 5, 8, 11 и 15 изменят маршруты и график движения на время ремонта путей

Краснодарский край

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В Краснодаре с 15 по 17 марта вагоны пяти трамвайных маршрутов изменят схему движения

Трамваи отправят по другому пути из-за замены стрелочного перевода на пересечении улиц Коммунаров и Горького, сообщили в пресс-службе КТТУ.

  • Трамвай № 2 изменит свой маршрут по вечерам. Утром 16 и 17 марта транспорт будет ходить с увеличенным интервалом.
  • Трамваи № 5 и № 8 на время ремонта с 15 по 17 марта изменят маршруты только в вечернее время.
  • Трамвай № 11 изменит путь следования вечером 15 марта. 16 и 17 марта маршрут не будет работать.
  • Трамвай № 15 изменит маршрут по вечерам. Утром 16 и 17 марта вагоны будут курсировать с увеличенным интервалом.

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Подробности об изменении трамвайных маршрутов № 2, 5, 8, 11 и 15 можно посмотреть на сайте КТТУ.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай
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