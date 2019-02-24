В Анапе мужчина упал в котлован и его засыпало грунтом с головой

Краснодарский край

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В Анапе 23 февраля мужчина упал в вырытый на стройке котлован, после чего его засыпало грунтом

Около 14:00 27-летний житель Геленджика упал в яму на Анапском шоссе, которую рабочие вырыли под фундамент многоэтажного дома. После этого его с головой засыпало грунтом.

Строители вырыли парня и положили его на щит до приезда скорой.

Молодого человека доставили в реанимацию с переломом ребер, ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга, пишет газета «Анапское Черноморье» со ссылкой на скорую помощь.

Как сообщали Юга.ру, 18 февраля в сочинском поселке Дагомыс спасатели помогли мужчине, который упал в реку.

Анапа Несчастные случаи Строительство
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