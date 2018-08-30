Дерипаска, Кондратьев и Кадыров попали в топ-100 самых влиятельных россиян по версии Forbes
Российский Forbes включил Олега Дерипаску, Вениамина Кондратьева и Рамзана Кадырова в топ-100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков
Бизнесмен Олег Дерипаска числится на 28 позиции рейтинга, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — на 89, глава Чечни Рамзан Кадыров — на 91. Издание опубликовало топ-лист 30 августа.
Первое место топа занял президент РФ Владимир Путин. В открывающую пятерку рейтинга вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правительства России Дмитрий Медведев.
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Для составления топ-листа участников оценивали по количеству сотрудников, размеру выручки, активов, бюджета под управлением, степени влияния на жизнь людей и близость к президенту страны или партии власти.
Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий в топ-лист не вошел.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Галицкий стал филантропом года по версии Forbes. В апреле он потерял 2,8 млрд долларов и опустился на 10 мест в рейтинге, а Дерипаска и Керимов поднялись.
Forbes — американский финансово-экономический журнал, основанный в 1917 году. Это одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Российский аналог начал выходить в апреле 2004 года.
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