Дерипаска, Кондратьев и Кадыров попали в топ-100 самых влиятельных россиян по версии Forbes

Российский Forbes включил Олега Дерипаску, Вениамина Кондратьева и Рамзана Кадырова в топ-100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков

Бизнесмен Олег Дерипаска числится на 28 позиции рейтинга, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — на 89, глава Чечни Рамзан Кадыров — на 91. Издание опубликовало топ-лист 30 августа.

Первое место топа занял президент РФ Владимир Путин. В открывающую пятерку рейтинга вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Читайте также: Дочь Галицкого попала в рейтинг 20 самых богатых российских наследников по версии Forbes

Для составления топ-листа участников оценивали по количеству сотрудников, размеру выручки, активов, бюджета под управлением, степени влияния на жизнь людей и близость к президенту страны или партии власти.

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий в топ-лист не вошел. Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Галицкий стал филантропом года по версии Forbes. В апреле он потерял 2,8 млрд долларов и опустился на 10 мест в рейтинге, а Дерипаска и Керимов поднялись.