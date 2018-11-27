В Адыгее запустят пилотный проект по углубленному изучению адыгейского языка

В этом учебном году в Адыгее планируют начать реализацию проекта, направленного на углубленное изучение адыгейского языка, а также культуры, обычаев и традиций

Пилотными площадками станут четыре образовательных организации: школы № 2, 5, 7 Майкопа и Адыгейская республиканская гимназия.

Об этом 23 ноября сообщил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев на заседании Совета по адыгейскому языку при главе республики.

В рамках реализации проекта в школах оборудуют лингафонные кабинеты для проведения аудирования на уроках адыгейского языка как иностранного, на всех стендах и в кабинетах установят двуязычные надписи.

На базе пилотных площадок создадут школьные гостиные в этностиле. Кроме углубленного изучения адыгейского языка, для детей организуют дополнительные кружки. На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования из расчета по 1 млн рублей для каждой организации, сообщил Керашев.

Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул, что сохранение и развитие родного языка — это вопрос сохранения идентичности и самобытности, уникальных традиций народа.

«Адыгейский язык имеет статус государственного и наряду с русским языком служит общему делу укрепления межнационального согласия, мирного взаимодействия между народами, проживающими в республике», — отметил Кумпилов.

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях республики количество школьников, изучающих адыгейский язык, составило 24 тыс. 302 человека (46,5 % от общего количества учащихся), в том числе 7 тыс. 84 носителя языка (13,6%). В прошлом учебном году аналогичные показатели составляли 23 тыс. 400 человек (44,7%) и 6 тыс. 920 учеников (13,2%) соответственно.