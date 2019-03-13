Совет Федерации не поддержал закон о запрете хостелов в жилых домах

Сенаторы в Совете Федерации 13 марта отклонили поправки в закон, которые запрещали размещение хостелов в жилых домах

Как сообщали Юга.ру, Госдума 6 марта приняла поправки в Жилищный кодекс РФ, который запрещает размещение хостелов в жилых многоквартирных домах. Авторы закона ссылались на то, что большинство владельцев хостелов в домах не платят налоги и не регистрируются. Проконтролировать эту ситуацию было практически невозможно, потому что войти с проверкой в жилое помещение по закону нельзя. Принятые поправки должны были вступить в силу 24 марта.

Профильный комитет по федеративному устройству Совфеда 13 марта рекомендовал документ к одобрению, комитеты по социальной политике, бюджету, экономической политике его отклонили. Сенаторы поддержали содержание закона, однако предложили прописать другие сроки вступления в силу.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, к ней и другим сенаторам поступали жалобы по поводу того, что бизнес нельзя закрыть в десятидневный срок. В связи с этим Матвиенко призвала учесть интересы предпринимателей.

«Человек взял кредит, арендовал помещение, дайте ему время до 1 января 2020 года, чтобы он цивилизованно закрыл свой бизнес», — пояснила председатель верхней палаты парламента.

Теперь депутаты Госдумы должны внести изменения в закон. После этого его снова вынесут на рассмотрение Совфеда, пишет «Российская газета».