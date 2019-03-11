«Ахмат» дома сыграл вничью с «Уралом», забив в свои ворота

Чечня

Распечатать

Футболисты грозненского «Ахмата» 11 марта сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 1:1. На 38-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник хозяев Милад Мохаммади. В начале второго тайма нападающий грозненской команды Беким Балай сравнял счет с пенальти.

По результатам игры «Ахмат» с 24 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — на 11-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» 17 марта встретится в гостях с «Уфой».

РПЛ ФК «Ахмат» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Газинского вызвали в сборную России на матчи отбора Евро-2020
В Грозном школьница выпала из окна, пытаясь сделать селфи с плюшевым медведем
«Краснодар» дома упустил победу над «Оренбургом»
Адыгейские предприятия подали в суд на компанию из Брянска, выпускающую адыгейский сыр
«Ахмат» дома сыграл вничью с «Уралом», забив в свои ворота
Тотальный диктант на адыгейском языке впервые напишут в Адыгее

Лента новостей

В Краснодаре представили проект нового микрорайона

В нем планируют поселить 200 тыс. человек

Статьи

Концерт Enter Shikari, спектакль Proгон, интеллектуальные игры

И другие события Краснодара с 11 по 17 марта

Статьи

Возвращение Opel в Россию — ошибка или тонкая стратегия?

Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале