«Ахмат» дома сыграл вничью с «Уралом», забив в свои ворота

Футболисты грозненского «Ахмата» 11 марта сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 1:1. На 38-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник хозяев Милад Мохаммади. В начале второго тайма нападающий грозненской команды Беким Балай сравнял счет с пенальти.

По результатам игры «Ахмат» с 24 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — на 11-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» 17 марта встретится в гостях с «Уфой».