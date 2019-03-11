«Ахмат» дома сыграл вничью с «Уралом», забив в свои ворота
Футболисты грозненского «Ахмата» 11 марта сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги
Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 1:1. На 38-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник хозяев Милад Мохаммади. В начале второго тайма нападающий грозненской команды Беким Балай сравнял счет с пенальти.
По результатам игры «Ахмат» с 24 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — на 11-й строчке.
В следующем туре «Ахмат» 17 марта встретится в гостях с «Уфой».
И другие события Краснодара с 11 по 17 марта
Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.