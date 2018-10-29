Краснодар, Ростов и Ставрополь претендуют на звание столицы «Тотального диктанта»

Краснодарский край

Распечатать

29 октября стартовало голосование за столицу всемирной акции «Тотальный диктант — 2019»

Голосование за столицу будет проходить с 29 октября по 19 ноября на сайте «Тотального диктанта». Как и в прошлом году, выбор столицы пройдет в два этапа. 21 ноября станет известен шорт-лист из пяти городов, которые станут лидерами народного голосования.

Координаторы этих городов проведут публичную защиту на конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске. 2 февраля 2019 года жюри примет итоговое решение. В городе, который станет столицей, организуют главную площадку «Тотального диктанта», где текст прочтет его автор.

Смотрите фоторепортаж:

Претендентами на звание столицы 2019 года стали 13 городов России: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь и Уфа, а также один зарубежный — Таллин.

Проголосовать за столицу можно ежедневно раз в сутки на сайте totaldict.ru. За каждый пятый голос можно будет получить в подарок электронную книгу от «ЛитРес».

Напомним, в прошлом году столицей «Тотального диктанта» стал Владивосток. Краснодар и Ростов не попали в список претендентов.

Конкурсы Краснодар Лингвистика Ростов-на-Дону Ставрополь Тотальный диктант
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ставрополе нашли мертвую женщину в комнате общежития
Пропавшего в Красносулинском районе 13-летнего подростка нашли в Ростове
Ущерб от паводка в Адыгее составил 3 млн рублей
Краснодар, Ростов и Ставрополь претендуют на звание столицы «Тотального диктанта»
Глава Крыма поручил вице-премьерам оценить работу администрации Симферополя
В Анапе мужчину обвиняют в серии краж с пляжей

Лента новостей

Статьи

Фанат ФК «Кубань» Александр Гео Масалыгин про «Урожай» и настоящий футбол. Интервью

Статьи

Стендап Павла Воли, китайская опера

И другие события в Краснодаре с 29 октября по 4 ноября

Статьи

В Краснодаре открыли скульптуру Draped Data

Что это такое и зачем городу современное искусство?

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале