Краснодар, Ростов и Ставрополь претендуют на звание столицы «Тотального диктанта»

29 октября стартовало голосование за столицу всемирной акции «Тотальный диктант — 2019»

Голосование за столицу будет проходить с 29 октября по 19 ноября на сайте «Тотального диктанта». Как и в прошлом году, выбор столицы пройдет в два этапа. 21 ноября станет известен шорт-лист из пяти городов, которые станут лидерами народного голосования.

Координаторы этих городов проведут публичную защиту на конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске. 2 февраля 2019 года жюри примет итоговое решение. В городе, который станет столицей, организуют главную площадку «Тотального диктанта», где текст прочтет его автор.