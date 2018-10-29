Краснодар, Ростов и Ставрополь претендуют на звание столицы «Тотального диктанта»
29 октября стартовало голосование за столицу всемирной акции «Тотальный диктант — 2019»
Голосование за столицу будет проходить с 29 октября по 19 ноября на сайте «Тотального диктанта». Как и в прошлом году, выбор столицы пройдет в два этапа. 21 ноября станет известен шорт-лист из пяти городов, которые станут лидерами народного голосования.
Координаторы этих городов проведут публичную защиту на конференции «Тотального диктанта» в Новосибирске. 2 февраля 2019 года жюри примет итоговое решение. В городе, который станет столицей, организуют главную площадку «Тотального диктанта», где текст прочтет его автор.
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Претендентами на звание столицы 2019 года стали 13 городов России: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь и Уфа, а также один зарубежный — Таллин.
Проголосовать за столицу можно ежедневно раз в сутки на сайте totaldict.ru. За каждый пятый голос можно будет получить в подарок электронную книгу от «ЛитРес».
Напомним, в прошлом году столицей «Тотального диктанта» стал Владивосток. Краснодар и Ростов не попали в список претендентов.
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