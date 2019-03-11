Поклонская решила выпустить линейку товаров под «заслуженно выстраданным» брендом «Няш-мяш»

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская с мужем планирует создать торговую марку «Няш-мяш»

Муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев 11 марта рассказал «Крыминформу», что производители неоднократно предлагали выпустить продукты с использованием образа его жены. Поэтому у супругов возникла идея создать торговую марку «Няш-мяш» и предоставлять ее предпринимателям, которые хотели бы увековечить образ «Крымской весны» и Поклонской.

«Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу "Няш-мяш". Но потом поняла, что надо уметь шутить. "Няш-мяш" — это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма — "Няш-мяш. Крым наш". А часть вторая — это "Няш-мяш. Киев наш"», — рассказала Поклонская.