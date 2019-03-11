Поклонская решила выпустить линейку товаров под «заслуженно выстраданным» брендом «Няш-мяш»
Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская с мужем планирует создать торговую марку «Няш-мяш»
Муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев 11 марта рассказал «Крыминформу», что производители неоднократно предлагали выпустить продукты с использованием образа его жены. Поэтому у супругов возникла идея создать торговую марку «Няш-мяш» и предоставлять ее предпринимателям, которые хотели бы увековечить образ «Крымской весны» и Поклонской.
«Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу "Няш-мяш". Но потом поняла, что надо уметь шутить. "Няш-мяш" — это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма — "Няш-мяш. Крым наш". А часть вторая — это "Няш-мяш. Киев наш"», — рассказала Поклонская.
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Соловьев уточнил, что под брендом могут выпускать качественные товары из Крыма. Пока неизвестно, будет ли в бренде «Няш-мяш» коммерческая составляющая. Это только идея, и Поклонская ничего еще не регистрировала.
Ранее производитель косметики «Крымская роза» выпустил лимитированную серию «розовой воды» к годовщине воссоединения Крыма с Россией. На этикетке изображена Наталья Поклонская, розы и сердце, а сверху расположена надпись «Няш-мяш. Крым наш!». По словам директора предприятия, Поклонская одобрила и согласовала макеты.
Наталья Поклонская вместе с Иваном Соловьевым 10 марта презентовала книгу-автобиографию «Крымская весна. До и после». Гостям показали бутылку шампанского с рисунком депутата в стиле аниме и надписью «Крым наш».
В 2014 году в YouTube появился клип российского музыканта Enjoykin «Няш-мяш. Крым наш». В нем изображены отрывки из выступления бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. За пять лет видео набрало более 40 млн просмотров.
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Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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