Кубанского школьника, стрелявшего по сверстникам, поместили в центр временного содержания

Подростка из станицы Ахтанизовской Темрюкского района поместили в центр временного содержания за стрельбу по сверстникам 4 марта

По решению суда, 14-летнего школьника на месяц отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре, рассказала ТАСС директор по воспитательной работе школы № 10 Инга Менайленко.

Следствие продолжает проверку по факту стрельбы.

Как сообщали Юга.ру, 4 марта подросток принес в школу пистолет. Об этом узнали директор и завуч, однако мальчик сказал, что у него нет оружия. На перемене возле магазина недалеко от школы подросток открыл огонь по сверстникам, которые не захотели отдавать ему свои деньги. Пострадали пять человек.

Через несколько дней глава Темрюкского района рассказал, что подросток стрелял из игрушечного пистолета, а на месте стрельбы нашли резиновые пули.