Подросток в Темрюкском районе открыл стрельбу и ранил пятерых школьников

В станице Ахтанизовской Темрюкского района 4 марта 15-летний школьник открыл стрельбу по сверстникам

Это произошло в 11:30. Подросток выстрелил из пневматического пистолета по пяти школьникам. Они получили травмы. Конфликт произошел вне школы, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

«Комсомольская правда Кубань» со ссылкой на источник пишет, что стрельба случилась рядом со школой № 10, возле ларька. Школьник вымогал деньги у других учащихся. Подростки отказали, тогда юноша открыл стрельбу.

Травмы получили два девятиклассника, восьмиклассник, семиклассник и шестиклассник. Их доставили в больницу. Родители пострадавших написали заявления в полицию. Издание уточняет, что стрелявший подросток состоит на внутришкольном учете. Он купил пистолет с рук.