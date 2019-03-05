Стали известны подробности стрельбы у школы в Темрюкском районе

Краснодарский край

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В администрации Темрюкского района 5 марта рассказали подробности стрельбы, которую открыл 15-летний подросток у школы

Как сообщали Юга.ру, 4 марта в станице Ахтанизовской Темрюкского района 15-летний школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по сверстникам, у которых хотел забрать деньги, но те отказали ему.

В пресс-службе администрации Темрюкского района порталу Юга.ру 5 марта сообщили, что школьник не был на двух первых уроках. Во время большой перемены завуч и директор школы вызвали подростка на беседу, узнав, что он принес пневматический пистолет. Школьник отказался отдать оружие, сказав, что у него ничего нет. В школу вызвали мать юноши.

Во время перемены подросток открыл стрельбу у продуктового магазина, который находился у школы.

В администрации подтвердили, что пострадали пятеро школьников. Они получили ссадины и гематомы. Госпитализация детям не потребовалась. Отмечается, что стрелявший состоит на внутришкольном учете с 2016 года.

Стрельба Темрюкский район Школьники
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