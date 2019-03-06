Школьник стрелял по сверстникам из игрушечного пистолета — глава Темрюкского района

Глава администрации Темрюкского района 5 марта сообщил ТАСС, что школьник в станице Ахтанизовской стрелял из ненастоящего оружия

Как сообщали Юга.ру, 4 марта директор и завуч школы № 10 станицы Ахтанизовской узнали, что 14-летнего мальчика не было на двух первых уроках и что у него с собой оружие. Они позвали ребенка в кабинет и попросили отдать пистолет, но подросток отказался и заявил, что у него ничего нет. Однако на перемене школьник начал стрелять по сверстникам, которые отказались отдавать ему свои деньги. Пострадали пять человек.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков 6 марта заявил ТАСС, что на месте происшествия нашли пластиковые пули.

«По сути, это игрушка, продается в игрушечном магазине. Пистолета самого не было», — сказал он.

В пресс-службе администрации Темрюкского района порталу Юга.ру рассказали, что версия об игрушечном пистолете — лишь предположение. Сейчас по факту стрельбы проводится проверка.

Кроме того, 5 марта следственный комитет заявил, что мальчик воспитывается в неполной семье и состоит на внутришкольном учете. Ведомство начало проверку по сообщениям СМИ.