В Сочи врачи вылечили девушку с переломом шеи
В больнице Сочи врачи вылечили девушку с переломом шейного позвонка со смещением
Девушка обратилась в отделение нейрохирургии городской больницы № 4. Она рассказала, что неудачно упала и ударилась головой, после этого у нее появились боли в шее.
После МРТ врачи диагностировали перелом второго шейного позвонка со смещением. Необходимо было провести операцию: вправить сместившийся отломок и установить винты, чтобы скрепить его с позвонком.
Как правило, хирурги делают разрез сзади шеи, но в таком случае после операции пациент не может поворачивать голову влево и вправо, лишь немного вверх и вниз. Операция осложнялась тем, что перелом был застарелым.
Врачи провели часовую операцию через разрез на передней части шеи. Они поставили на место отломок позвонка и установили винты. После вмешательства пациентка могла двигать головой во все стороны.
Девушка пошла на поправку, движение ее шеи восстановилось, сообщили 20 февраля в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
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