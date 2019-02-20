В Сочи врачи вылечили девушку с переломом шеи

Краснодарский край

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В больнице Сочи врачи вылечили девушку с переломом шейного позвонка со смещением

Девушка обратилась в отделение нейрохирургии городской больницы № 4. Она рассказала, что неудачно упала и ударилась головой, после этого у нее появились боли в шее.

После МРТ врачи диагностировали перелом второго шейного позвонка со смещением. Необходимо было провести операцию: вправить сместившийся отломок и установить винты, чтобы скрепить его с позвонком.

Как правило, хирурги делают разрез сзади шеи, но в таком случае после операции пациент не может поворачивать голову влево и вправо, лишь немного вверх и вниз. Операция осложнялась тем, что перелом был застарелым.

Врачи провели часовую операцию через разрез на передней части шеи. Они поставили на место отломок позвонка и установили винты. После вмешательства пациентка могла двигать головой во все стороны.

Девушка пошла на поправку, движение ее шеи восстановилось, сообщили 20 февраля в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре врачи восстановили глотку женщины из кожи руки.

Здравоохранение Медицина Министерство здравоохранения РФ Сочи
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