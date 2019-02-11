«Просто захотел сделать людей немного счастливее». Краснодарец выкупил трамвай на сутки для всех пассажиров
Краснодарец Иван Калугин оплатил суточную стоимость проезда в одном из городских трамваев, и 11 февраля на нем все ездят бесплатно
Речь идет о трамвае № 5 с бортовым номером 252. Он курсирует сегодня без кондуктора, а о бесплатном проезде оповещают наклейки на спинках сидений.
Такую акцию 24-летний Калугин устроил, договорившись с МУП «КТТУ». Он объяснил, что просто захотел сделать людей немного счастливее.
«Захотел сделать доброе дело и подумал, как я могу помочь сразу нескольким тысячам людей за один день. В краснодарских трамваях ездят очень грустные бабушки, захотелось, чтобы хотя бы на день счастливых и улыбающихся людей стало больше», — рассказал Иван порталу Юга.ру.
По его словам, в КТТУ очень удивились такой инициативе.
«Никто ни разу не покупал трамвай на целый день — максимум на пару часов для рекламных акций. В КТТУ даже не сразу сориентировались, сколько это стоит. И самым странным для них было то, что это просто доброе дело, а не реклама. Навстречу пошли быстро, помогли это организовать. Просто прийти и купить трамвай оказалось не так-то просто, достаточно много времени заняло оформление документов», — сказал Калугин.
Инициатива обошлась Ивану примерно в 50 тыс. рублей. При этом он отметил, что рассчитывал на гораздо большую сумму.
Он добавил, что уже получил обратную связь (его инстаграм указан на объявлениях о бесплатном проезде).
«Очень много людей пишет, благодарит, даже бабушки звонят. Безмерно рад, как много людей правда стали добрее и счастливее. Ради этого я все это и затеял», — отметил Калугин.
Молодой человек также рассказал, что планирует повторить подобные акции в будущем.
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БЕСПЛАТНЫЙ ТРАМВАЙ ДЛЯ ВСЕХ�� ДОБРЕЙШЕЕ ВСЕМ УТРО������ Пишу с самого ранья���� Если ты краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут 5 вагон 252, перевозит всех сегодня БЕСПЛАТНО.�� Я купил его для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее����♂️���� Подробнее в сториз���� . Желаю вам приятной поездки�� #краснодар
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