«Просто захотел сделать людей немного счастливее». Краснодарец выкупил трамвай на сутки для всех пассажиров

View this post on Instagram

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАМВАЙ ДЛЯ ВСЕХ ДОБРЕЙШЕЕ ВСЕМ УТРО Пишу с самого ранья Если ты краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут 5 вагон 252, перевозит всех сегодня БЕСПЛАТНО. Я купил его для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее‍♂️ Подробнее в сториз . Желаю вам приятной поездки #краснодар