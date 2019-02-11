«Просто захотел сделать людей немного счастливее». Краснодарец выкупил трамвай на сутки для всех пассажиров

Краснодарец Иван Калугин оплатил суточную стоимость проезда в одном из городских трамваев, и 11 февраля на нем все ездят бесплатно

Речь идет о трамвае № 5 с бортовым номером 252. Он курсирует сегодня без кондуктора, а о бесплатном проезде оповещают наклейки на спинках сидений.

Такую акцию 24-летний Калугин устроил, договорившись с МУП «КТТУ». Он объяснил, что просто захотел сделать людей немного счастливее.

«Захотел сделать доброе дело и подумал, как я могу помочь сразу нескольким тысячам людей за один день. В краснодарских трамваях ездят очень грустные бабушки, захотелось, чтобы хотя бы на день счастливых и улыбающихся людей стало больше», — рассказал Иван порталу Юга.ру.

По его словам, в КТТУ очень удивились такой инициативе.

«Никто ни разу не покупал трамвай на целый день — максимум на пару часов для рекламных акций. В КТТУ даже не сразу сориентировались, сколько это стоит. И самым странным для них было то, что это просто доброе дело, а не реклама. Навстречу пошли быстро, помогли это организовать. Просто прийти и купить трамвай оказалось не так-то просто, достаточно много времени заняло оформление документов», — сказал Калугин.

Инициатива обошлась Ивану примерно в 50 тыс. рублей. При этом он отметил, что рассчитывал на гораздо большую сумму.

Он добавил, что уже получил обратную связь (его инстаграм указан на объявлениях о бесплатном проезде).

«Очень много людей пишет, благодарит, даже бабушки звонят. Безмерно рад, как много людей правда стали добрее и счастливее. Ради этого я все это и затеял», — отметил Калугин.



Молодой человек также рассказал, что планирует повторить подобные акции в будущем.