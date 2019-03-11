Под Геленджиком трое детей пострадали при лобовом столкновении машин
Под Геленджиком 10 марта произошло ДТП, где пострадали четыре человека, еще двое погибли
Авария случилась около 14:00 на трассе М-4 «Дон». Автомобиль SsangYong под управлением 56-летнего жителя Новороссийска лоб в лоб врезался в Volkswagen, за рулем которого был 39-летний краснодарец, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
После столкновения машин погибли водитель SsangYong и его 71-летняя пассажирка. Пострадали 12-летний пассажир SsangYong и еще двое детей, ехавших во втором автомобиле 13 и 7 лет. Также пострадала 38-летняя пассажирка Volkswagen.
Как сообщали Юга.ру, 10 марта в Армавире произошла авария с машиной скорой помощи, где погибла женщина и еще четыре человека пострадали. По предварительным данным, пациентка погибла не в результате ДТП, а из-за причины, по которой она вызвала скорую.
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