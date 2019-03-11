Под Геленджиком трое детей пострадали при лобовом столкновении машин

Краснодарский край

Распечатать

Под Геленджиком 10 марта произошло ДТП, где пострадали четыре человека, еще двое погибли

Авария случилась около 14:00 на трассе М-4 «Дон». Автомобиль SsangYong под управлением 56-летнего жителя Новороссийска лоб в лоб врезался в Volkswagen, за рулем которого был 39-летний краснодарец, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После столкновения машин погибли водитель SsangYong и его 71-летняя пассажирка. Пострадали 12-летний пассажир SsangYong и еще двое детей, ехавших во втором автомобиле 13 и 7 лет. Также пострадала 38-летняя пассажирка Volkswagen.

Как сообщали Юга.ру, 10 марта в Армавире произошла авария с машиной скорой помощи, где погибла женщина и еще четыре человека пострадали. По предварительным данным, пациентка погибла не в результате ДТП, а из-за причины, по которой она вызвала скорую.

Геленджик ДТП Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Росавтодор хочет к 2037 году построить скоростную трассу Туапсе — Сочи и уложиться в 1 трлн рублей
Сочинские врачи удалили женщине опухоль с печени и ребер
Подростки нашли тело пенсионера в водонапорной башне в Армавире
Краснодарец снова на сутки выкупил трамвай для всех пассажиров
Visa повысит сумму для покупок без пин-кода до 3 тыс. рублей
ГИБДД предложила к 2020 году оборудовать автобусы подушками безопасности

Лента новостей

В Эфиопии потерпел крушение лайнер

Погибли 157 человек, в том числе трое россиян

Статьи

Сохранив шансы

Алексей Андронов о матче «Краснодара» против «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы

В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорели две машины

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале