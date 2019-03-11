Под Геленджиком трое детей пострадали при лобовом столкновении машин

Под Геленджиком 10 марта произошло ДТП, где пострадали четыре человека, еще двое погибли

Авария случилась около 14:00 на трассе М-4 «Дон». Автомобиль SsangYong под управлением 56-летнего жителя Новороссийска лоб в лоб врезался в Volkswagen, за рулем которого был 39-летний краснодарец, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После столкновения машин погибли водитель SsangYong и его 71-летняя пассажирка. Пострадали 12-летний пассажир SsangYong и еще двое детей, ехавших во втором автомобиле 13 и 7 лет. Также пострадала 38-летняя пассажирка Volkswagen.