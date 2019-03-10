Пассажирка скорой погибла и четыре человека пострадали после массового ДТП в Армавире
В Армавире утром 10 марта произошла автомобильная авария с участием скорой помощи, есть погибшие и пострадавшие
ДТП случилось около 9:30 на углу улиц Тургенева и Карла Маркаса.
По предварительным данным, машина скорой помощи с включенным проблесковым маячком выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с легковым автомобилем Skoda. От удара иномарку отбросило на стоявшую у обочины грузовую «Газель», передает RT.
Госпитализация потребовалась двум фельдшерам, а также водителям спецмашины и Skoda. Пациентка, которую везли в скорой, скончалась во время ДТП.
«Предварительно, пациентка погибла не в результате ДТП, а из-за ее состояния, в связи с которым ей вызывали скорую», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Специалисты установят, что стало причиной смерти женщины — ДТП или другие факторы, связанные с ее состоянием.
Как сообщали Юга.ру, 27 февраля в Краснодаре в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи, после чего госпитализировали семерых человек, в том числе младенца и двухлетнего ребенка. На следующий день в краевом центре перевернулась еще одна скорая, пострадали два фельдшера и водитель спецмашины.
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