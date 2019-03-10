Пассажирка скорой погибла и четыре человека пострадали после массового ДТП в Армавире

В Армавире утром 10 марта произошла автомобильная авария с участием скорой помощи, есть погибшие и пострадавшие

ДТП случилось около 9:30 на углу улиц Тургенева и Карла Маркаса.

По предварительным данным, машина скорой помощи с включенным проблесковым маячком выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с легковым автомобилем Skoda. От удара иномарку отбросило на стоявшую у обочины грузовую «Газель», передает RT.

Госпитализация потребовалась двум фельдшерам, а также водителям спецмашины и Skoda. Пациентка, которую везли в скорой, скончалась во время ДТП.

«Предварительно, пациентка погибла не в результате ДТП, а из-за ее состояния, в связи с которым ей вызывали скорую», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Специалисты установят, что стало причиной смерти женщины — ДТП или другие факторы, связанные с ее состоянием.