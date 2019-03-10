«Сочи» обыграл «Армавир» и поднялся на четвертое место в ФНЛ

Краснодарский край, Вся Россия

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«Сочи» одержал победу над «Армавиром» 10 марта в домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги

Встреча 26-го тура ФНЛ завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил полузащитник «леопардов» Игорь Горбунов.

За игрой с трибун «Фишта» наблюдали 2 тыс 634 зрителя.

После этого поединка сочинцы поднялись в зону стыков таблицы ФНЛ — на 4-е место, а «лисы» опустились на 17-м месте.

В следующем матче «Сочи» 16 марта сыграет в гостях у «Краснодара-2», а «Армавир» на выезде встретится с курским «Авангардом».

Как сообщали Юга.ру, ранее 10 марта «Краснодар-2» в Томске сыграл вничью с «Томью».

Армавир Сочи ФК «Армавир» ФК «Сочи» ФНЛ
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