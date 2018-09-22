Краснодар и австрийский Вельс стали городами-побратимами

Мэр Краснодара Евгений Первышов и бургомистр Вельса Андреас Рабль 22 сентября подписали договор о побратимстве городов

Церемония подписания договоров об установлении побратимских отношений состоялась в рамках приема иностранных делегаций, посвященного 225-й годовщине образования Краснодара.

«Искренне рад, что число городов-побратимов Краснодара становится больше. Это означает, что столица Кубани привлекательна и интересна для международного сотрудничества и совместных проектов», — подчеркнул Первышов.

Он также напомнил, что Меморандум намерений с Вельсом был подписан в 2017 году.

Австрийский бургомистр тоже отметил, что рад заключению побратимского договора между Вельсом и Краснодаром. По его словам, между этими городами есть взаимный интерес, доверие и опыт, которым можно делиться в развитии инфраструктуры, образования и культуры.