Краснодар и австрийский Вельс стали городами-побратимами
Мэр Краснодара Евгений Первышов и бургомистр Вельса Андреас Рабль 22 сентября подписали договор о побратимстве городов
Церемония подписания договоров об установлении побратимских отношений состоялась в рамках приема иностранных делегаций, посвященного 225-й годовщине образования Краснодара.
«Искренне рад, что число городов-побратимов Краснодара становится больше. Это означает, что столица Кубани привлекательна и интересна для международного сотрудничества и совместных проектов», — подчеркнул Первышов.
Он также напомнил, что Меморандум намерений с Вельсом был подписан в 2017 году.
Австрийский бургомистр тоже отметил, что рад заключению побратимского договора между Вельсом и Краснодаром. По его словам, между этими городами есть взаимный интерес, доверие и опыт, которым можно делиться в развитии инфраструктуры, образования и культуры.
Среди городов-побратимов кубанской столицы также есть Карлсруэ (Германия), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (Китай), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция). Также Краснодар поддерживает партнерские отношения с Ноттингемом (Великобритания) и Ереваном (Армения), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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