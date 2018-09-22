Краснодар и австрийский Вельс стали городами-побратимами

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов и бургомистр Вельса Андреас Рабль 22 сентября подписали договор о побратимстве городов

Церемония подписания договоров об установлении побратимских отношений состоялась в рамках приема иностранных делегаций, посвященного 225-й годовщине образования Краснодара. 

«Искренне рад, что число городов-побратимов Краснодара становится больше. Это означает, что столица Кубани привлекательна и интересна для международного сотрудничества и совместных проектов», — подчеркнул Первышов. 

Он также напомнил, что Меморандум намерений с Вельсом был подписан в 2017 году. 

Австрийский бургомистр тоже отметил, что рад заключению побратимского договора между Вельсом и Краснодаром. По его словам, между этими городами есть взаимный интерес, доверие и опыт, которым можно делиться в развитии инфраструктуры, образования и культуры. 

Среди городов-побратимов кубанской столицы также есть Карлсруэ (Германия), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (Китай), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция). Также Краснодар поддерживает партнерские отношения с Ноттингемом (Великобритания) и Ереваном (Армения), сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

Евгений Первышов Краснодар Международное сотрудничество Международные отношения
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