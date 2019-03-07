На Кубани 8 марта не будет дождя и потеплеет

В Краснодарском крае синоптики сделали прогноз погоды на 8 и 9 марта

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в столице Кубани днем 8 марта осадков не ожидается. В ночь на пятницу будет около 1 °С, днем воздух прогреется до 13 °С. Ветер 2 м/с. 9 марта в Краснодаре будет облачно. Днем потеплеет до 16 °С, ветер немного усилится — до 4 м/с.

В крае 8 марта без осадков, местами туман. В восточной части возможен слабый гололед и изморозь. В пятницу днем будет 8-13 °С, на следующий день местами потеплеет до 17 °С. Ночные температуры — +4…-1 °С, в восточной половине до -5 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. На Черноморском побережье также дождей не ожидается. Ночные температуры 8-9 марта — 2-7 °С, днем будет 8-13 °С, на юге воздух прогреется до 15 °С. Ветер 6-11 м/с с порывами 12-14 м/с, в субботу возможно усиление до 17 м/с.