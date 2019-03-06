Банк «Кубань Кредит» вошел в топ-5 российских банков рейтинга Forbes
Коммерческий банк «Кубань Кредит» занял пятое место в рейтинге ведущих российских банков по версии журнала Forbes
Издание впервые составило такой рейтинг. Анализ проводился совместно с исследовательской компанией Statista на основе результатов опроса более 40 тыс. клиентов в 23 странах мира с учетом их мнения о текущих и прежних банковских отношениях.
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За основу брались общая удовлетворенность работой банков и ключевые атрибуты, такие как доверие, цифровые услуги и финансовые консультации.
По итогам исследования в каждой стране определили от 5 до 60 ведущих банков. В России Forbes выделил 20 кредитных организаций, среди которых на пятой позиции разместился «Кубань Кредит». Это лучший показатель среди всех региональных самостоятельных банков страны, отметили в пресс-службе «Кубань Кредит».
Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года «Кубань Кредит» занял 70-е место в рейтинге российских банков по объему активов.
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