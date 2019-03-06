Банк «Кубань Кредит» вошел в топ-5 российских банков рейтинга Forbes

Коммерческий банк «Кубань Кредит» занял пятое место в рейтинге ведущих российских банков по версии журнала Forbes

Издание впервые составило такой рейтинг. Анализ проводился совместно с исследовательской компанией Statista на основе результатов опроса более 40 тыс. клиентов в 23 странах мира с учетом их мнения о текущих и прежних банковских отношениях.

За основу брались общая удовлетворенность работой банков и ключевые атрибуты, такие как доверие, цифровые услуги и финансовые консультации.

По итогам исследования в каждой стране определили от 5 до 60 ведущих банков. В России Forbes выделил 20 кредитных организаций, среди которых на пятой позиции разместился «Кубань Кредит». Это лучший показатель среди всех региональных самостоятельных банков страны, отметили в пресс-службе «Кубань Кредит».

Как сообщали Юга.ру, по итогам 2018 года «Кубань Кредит» занял 70-е место в рейтинге российских банков по объему активов.