«Кубань Кредит» вошел в топ-70 российских банков по объему активов

Коммерческий банк «Кубань Кредит» занял 70-е место в рейтинге российских банков по объему активов, улучшив результат 2017 года на две позиции

За 2018 год объем активов банка «Кубань Кредит» увеличился на 10,4 % и достиг 99,6 млрд рублей. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края. Также «Кубань Кредит» вошел в топ-50 по темпам роста.

Эксперты РИА «Рейтинг» отметили, что 2018 год оказался удачным для российского банковского сектора. Объем активов за год вырос на 10,4% в номинальном выражении, что стало лучшим результатом по темпам прироста за последние три года. По прогнозам специалистов, с учетом реальной динамики активов, в 2019 году можно ожидать более высокие темпы прироста.