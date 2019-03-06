Погиб участник поискового движения, пропавший в январе в Краснодаре

Погиб 35-летний Сергей Зинченко, который пропал в январе в Краснодаре

Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не смогли предоставить оперативный комментарий.