Погиб участник поискового движения, пропавший в январе в Краснодаре
Краснодарский край Оксана Васильченко
Погиб 35-летний Сергей Зинченко, который пропал в январе в Краснодаре
Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт. Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру не смогли предоставить оперативный комментарий.
Как сообщали Юга.ру, Зинченко с 27 января не выходил на связь с родственниками. Он был членом поискового движения «Долг и честь».
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