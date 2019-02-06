В Краснодаре пропал участник поискового движения с татуировками орла и скорпиона

В Краснодаре разыскивают 35-летнего Сергея Зинченко, который с 27 января не выходил на связь с родственниками

По информации полиции, мужчина с 27 января не появлялся дома. Его местонахождение неизвестно.

На вид Зинченко около 35 лет. Его рост около 184 см, телосложение средней полноты. Мужчина имеет светло-русые короткие волосы и серо-зеленые глаза. У него немного оттопыренное правое ухо, на голени правой ноги — татуировка в виде скорпиона, на левом предплечье — татуировка в виде орла на фоне гор.

На Зинченко была камуфляжная куртка ниже пояса, сине-серый свитер, темные джинсы, берцы песочного цвета. При нем был паспорт, водительское удостоверение, личное удостоверение поискового движения «Долг и честь», сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жителей, которые знают о местонахождении пропавшего, просят обратиться в отдел полиции Карасунского округа или по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (861) 237-57-08, 8 (918) 078-08-00.