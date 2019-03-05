Количество туристов в Краснодаре к 2030 году хотят увеличить в два раза

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал о планах по увеличению турпотока в краевой центр

На ежегодном отчете мэр рассказал, что сейчас Краснодар посещает более 1,3 млн туристов в год, основная цель визита — деловой туризм. По количеству путешественников город занимает первое место в ЮФО.

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Одна из целей стратегии развития Краснодара до 2030 года — увеличить количество туристов в два раза и развить событийный и медицинский туризм, а также гастротуризм.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае с 16 июля 2018 года начали взимать курортный сбор — 10 рублей за сутки. В эксперименте участвуют объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловского и Джубгинского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района.

В прошлом году курортный сбор принес Краснодарскому краю более 109 млн рублей. В 2019 году планируют собрать не менее 150 млн рублей.

Евгений Первышов Краснодар Курорты и туризм
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